Unrae, trend positivo per rimorchi e semirimorchi

Continua il trend positivo del mercato di rimorchi e semirimorchi, che a marzo fa segnare un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso mese del 2021 (+18,8%) confermando la crescita già registrata a gennaio e febbraio. Il primo trimestre 2022 mostra complessivamente un andamento positivo rispetto all'anno passato: dal primo gennaio sono stati infatti immatricolati 4.260 rimorchi e semirimorchi contro i 3.880 del primo trimestre del 2021 (+9,8%).

"Accogliamo positivamente la crescita del primo trimestre, sebbene il mercato dei rimorchiati non abbia ancora raggiunto i livelli pre-pandemici", commenta Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'Unrae. "Si contano ancora circa 150 immatricolazioni in meno rispetto a marzo 2019 - osserva Starace - pertanto, il margine di crescita del comparto nei prossimi mesi è ancora ampio, nella speranza che il prolungarsi della crisi della componentistica, ulteriormente acuita dal conflitto in Ucraina, non ne comprometta lo slancio".