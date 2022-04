Tesla: Musk, impianto Shanghai 'operativo con più energia'

L'impianto di Shanghai di Tesla è tornato alla sua operativa "con maggiore energia" dopo tre settimane di chiusura a causa del lokdown per contenere ondata di variante Omicron del Covid-19. E' quanto ha detto il patron Elon Musk, presentando ieri i conti del gruppo e sfoderando ottimismo di fronte ai timori secondo cui la Gigafactory avrebbe componenti sufficienti per circa una settimana anche a capacità ridotta per problemi di supply chain.

La produzione di molti fornitori nella vicina provincia di Jiangsu è ancora sospesa e ci sono serie difficoltà nel trasporto di parti e componenti, in base a quanto riferito all'inizio della settimana dal team operativo di Tesla in Cina.

Centinaia di migliaia di camionisti sono stati coinvolti nei controlli di quarantena anti-Covid, ostacolando la consegna di tutto, dalla componentistica per auto fino al cibo fresco.