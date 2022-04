Renault, da Tech a Qstomize in nome degli allestimenti

Da Renault Tech a Qstomize, cambia il nome del reparto post vendita dedicato alla customizzazione e agli allestimenti dei veicoli del Gruppo. Qstomize ha svelato la sua nuova strategia incentrata su due assi principali come l'ampliamento della gamma di prodotti e del perimetro geografico. Un nome più internazionale consentirà infatti al reparto di svilupparsi oltre il suo attuale perimetro geografico di ampliare il suo campo d'azione a tutte le marche del Gruppo Renault, dell'Alleanza e dei suoi partner, andando anche oltre il Gruppo.

Qstomize arricchirà il suo catalogo di prodotti con allestimenti più complessi e a maggior valore aggiunto e interverrà dai propri reparti di produzione, situati direttamente negli stabilimenti Renault, in modo da ridurre i tempi di consegna del veicolo al cliente, ma anche i costi di trasporto e l'impatto ambientale. Sarà così, ad esempio, per lo sviluppo di una versione pianale cabinato per Kangoo e di veicoli officine mobili.

Questi allestimenti, conformi agli standard di qualità del Gruppo Renault, saranno a breve completati da altre versioni che arricchiranno ulteriormente il catalogo dei prodotti. I clienti potranno ordinare gli allestimenti desiderati presso le reti di vendita delle marche del Gruppo Renault. L'obiettivo di Qstomize è quello di produrre 30.000 veicoli con allestimenti complessi all'anno entro il 2025, rispetto agli attuali 15.000 all'anno.

"È un giorno importante - ha dichiarato Hakan Dogu, SVP Post-Vendite Mondo del Gruppo Renault - perché il nuovo nome, Qstomize, segna una svolta per la Direzione Post-Vendita del Gruppo Renault. Ampliando il nostro perimetro geografico e la nostra offerta di servizi ad allestimenti più complessi, miglioreremo ulteriormente il nostro contributo alla performance del Gruppo, rispondendo sempre meglio alla soddisfazione dei nostri clienti".