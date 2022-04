Investindustrial investe su auto elettrica, 120 milioni in Rimac

Un investimento di 120 milioni di euro per far crescere la mobilità elettrica attraverso alcune delle più importanti case automobilisitiche. Investindustrial entra in Rimac Group, società specializzata nelle tecnologie per veicoli elettrici ad alte prestazioni e che produce componenti e soluzioni tecnologiche ad alte prestazioni per veicoli elettrici per conto, tra le altre, di Porsche, Hyundai, Aston Martin, Koenigsegg, Automobili Pininfarina.

Rimac è azionista di maggioranza di Bugatti-Rimac, produttore della Rimac Nevera e della Bugatti Chiron, entrambe hypercar da record mondiale. L'ingresso di Investindustrial ha l'obiettivo di affiancare il management nel supportare il progresso tecnologico e sostenibile che l'azienda sta sviluppando nel mondo dei veicoli elettrici e ibridi, con le previsioni che parlano di vendite di veicoli elettrici che dovrebbero conquistare un terzo del mercato entro il 2025 e oltre il 50% entro il 2030.

"Sono orgoglioso di collaborare con una mente geniale come quella di Mate Rimac, un imprenditore visionario che in soli 12 anni ha portato l'azienda ad affermarsi come punto di riferimento nel settore, unendo il passato e il futuro dell'automotive. Come Investindustrial metteremo a servizio di Rimac le nostre competenze e la nostra rete internazionale" ha dichiarato Andrea C. Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial.