Hyundai: la prima fabbrica alimentata da energia rinnovabile

Da diversi mesi Hyundai sta raccontando la sua strategia sulla sostenibilità nel podcast fruibile sul proprio sito, intitolato "Are We There Yet?" Il sesto episodio entra nella fabbrica Hyundai in Repubblica Ceca, la prima del costruttore alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili. Il sito produttivo rappresenta un'importante tappa nel percorso dell'azienda verso il l'ambizioso obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2045.

Insieme a Petr Michník, Head of Administration di Hyundai Motor Manufacturing Czech, la conduttrice Suzi Perry scopre come all'inizio del 2022 lo stabilimento ceco sia diventato il primo dell'azienda a convertire il 100% del proprio consumo di elettricità in energia rinnovabile. Come spiega Michník, si tratta di un risultato estremamente significativo, data la grande quantità di energia richiesta dall'impianto per produrre un'auto nuova ogni minuto, 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, anche se negli ultimi quattro anni lo stabilimento aveva già ridotto del 10% il consumo di energia. Sebbene il sito produttivo di Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) sia ufficialmente alimentato da energia rinnovabile dal 1° gennaio di quest'anno, Michník racconta come sia stato all'avanguardia nell'approccio a una produzione rispettosa dell'ambiente fin da subito, anche da prima di iniziare ad essere operativo nel 2008.

Piuttosto che abbattere gli oltre 1.000 alberi che si trovavano nell'area del suo cantiere, Hyundai si è impegnata a ripiantarli nelle vicinanze. La produzione dell'elettricità che alimenta HMMC proviene da una serie di fonti, che includono sia impianti di biogas locali sia fonti solari, idriche ed eoliche più lontane. Tutta l'energia acquistata da HMMC è accompagnata da certificati di Guarantee of Origin, che dimostrano la sua generazione da fonti rinnovabili. "Siamo parte integrante della nostra comunità. Ciò che è buono per noi potrebbe essere buono per gli altri. Abbiamo bisogno di ispirarci a vicenda per aiutare la comunità, perché questo ci ridarà qualcosa indietro di cui potremmo aver bisogno in seguito. Se investiamo nella comunità locale, avremo dipendenti efficienti e felici, e buone relazioni intorno a noi. Tutto questo può farci condurre al meglio il nostro business e la comunità potrà trarre profitto dalla nostra presenza" conclude Michnik.