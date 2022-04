Stellantis sospende attività in stabilimento russo Kaluga

Stellantis sospende l'attività produttiva dello stabilimento di Kaluga, in Russia, "al fine di garantire il pieno rispetto di tutte le molteplici sanzioni e di tutelare i propri dipendenti". La decisione è stata presa "in seguito al quotidiano rafforzamento delle molteplici sanzioni e alle difficoltà logistiche riscontrate", aggiunge Stellantis, che in una nota "condanna la violenza e sostiene qualsiasi azione che possa riportare la pace". Lo stop dello stabilimento russo era già stato annunciato dall'ad di Stellantis, Carlos Tavares, lo scorso 31 marzo al termine dell'incontro con i sindacati italiani