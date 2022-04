Faw Group riprende la produzione a Changchun

Cinque fabbriche della China Faw Group Co., Ltd. di Changchun, capoluogo della provincia cinese nord-orientale di Jilin, hanno ripreso ieri la produzione, con un totale di 7.438 operatori rientrati al lavoro. È quanto reso noto dall'amministrazione cittadina.

Altri 25.000 gli impiegati che operano per 276 fornitori di ricambi auto della Faw Group sono tornati al lavoro.

Il funzionamento delle cinque fabbriche del gruppo a Changchun era stato sospeso a partire dal 13 marzo in linea con le disposizioni anti-epidemiche.

In qualità di impresa portante di Jilin e componente fondamentale delle catene industriali automobilistiche nazionali e internazionali, il gruppo ha venduto 3,5 milioni di veicoli nel 2021, con un fatturato che ha raggiunto i 707 miliardi di yuan (circa 110,6 miliardi di dollari).