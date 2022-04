VinFast rivoluziona settore elettriche con leasing batterie

La strategia industriale e commerciale della Casa vietnamita VinFast, tutta declinata nell'elettrico, viaggia con il boost inserito. A pochi giorni dall'annuncio della firma con le autorità della Carolina del Nord e di investitori della zona, per avviare rapidamente una nuova fabbrica a Moncure, arriva ora il dettaglio di un importante aspetto della strategia di lancio negli Stati Uniti.

VinFast prevede che l'arrivo dei suv VF8 e VF9 (disegnati in Piemonte da Pininfarina) entro la fine dell'anno a cui seguirà un terzo modello compatto, il VF7 progettato invece assieme a Torino Design, nel corso del 2023, sia accompagnato dall'offerta di batterie da noleggiare in leasing, secondo il principio di Battery as a Sevice.

La dichiarazione è arrivata Iin occasione di una conferenza al New York International Auto Show 2022, a conferma della volontà di utilizzare il leasing delle batterie - che non saranno dunque di proprietà del cliente - per differenziarsi dagli altri produttori di veicoli elettrici. ottenendo il risultato di ridurre lo stress da ricarica e da durata della fonte energetica.

"Le nostre auto non sono più solo concetti - ha affermato al NYIAS Emmanuel Brett, Ceo globale aggiunto con responsabilità per vendite e marketing - ma realtà pronte per essere guidate e sperimentate".

La Casa automobilistica di Hanoi, ha iniziato le consegne del suo primo prodotto elettrificato, chiamato VF 34, nel mercato interno vietnamita la scorsa settimana. VinFast ha confermato che fine produrrà una gamma composta da cinque Bev, cioè i due modelli il cui stile è stato firmato da Pininfarina e gli altri tre (oltre a VF7, anche VF5 e VF6) che sono stati sviluppati da Torino Design.

Come altri produttori, VinFast deve cecare di far superare ai clienti una serie di preoccupazioni legate all'uso dei veicoli elettrici. E oltre a farsi carico della gestione e della vita delle batterie - naturalmente a fronte di un canone mensile, punta ora a risolvere anche il problema del 'pieno' di elettricità.

In collaborazione con la società energetica Electrify America sta lavorando per aiutare gli acquirenti dei suoi modelli a collegarsi facilmente quando sono fuori casa. Il produttore vietnamita diventerà uno dei primi costruttori ad offrire veicoli il sistema Plug & Charge.

Quando una vettura VinFast verrà collegata a una colonnina Electrify America, i dati di fatturazione verranno automaticamente trasferiti dal veicolo al fornitore di energia, eliminando la necessità di inserire i dati personali e quindi utilizzare una carta di credito o un'App per smartphone.