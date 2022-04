Volkswagen: incertezza da Guerra Ucraina e materie prime

Volkswagen non è in grado di "fare previsioni certe" sugli effetti della Guerra in Ucraina a causa del rischio che "ulteriori sviluppi possano avere effetti negativi sull'attività del Gruppo". Lo si legge in una nota in cui Wolfsburg indica il "collo di bottiglia" delle forniture e "l'imprevedibilità del mercato delle materie prime". In più, secondo Volkswagen, pesa "il possibile effetto negativo dovuto a un peggioramento della pandemia da Covid 19 e alla crisi dei semiconduttori".

Volkswagen ha chiuso il primo trimestre con un margine operativo lordo preliminare di 8,5 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "la guerra in corso in Ucraina sta avendo un forte impatto sui tassi di cambio e sui prezzi delle materie prime, con i primi effetti visibili sul fronte delle forniture". Previsto un impatto positivo di 3,5 miliardi da poste finanziarie straordinarie, non ancora contabilizzati, dovuti ad attività speculative sulle materie prime. Il Gruppo prevede 1,5 miliardi di cassa dalla divisione auto, con una liquidità netta complessiva di 31 miliardi di euro, includendo il rimborso di un bond ibrido da 1,1 miliardi e la contestuale emissione di due bond ibridi per 2,25 miliardi nello scorso mese di marzo.