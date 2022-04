Veicoli commerciali: Unrae, pesante flessione a marzo (-8,6%)

Nuova flessione del mercato dei veicoli commerciali a marzo. Il Centro Studi e Statistiche dell'Unrae per il secondo mese consecutivo indica un calo del mercato dei veicoli commerciali leggeri dell'8,6%, più del doppio in termini percentuali di quanto registrato a febbraio.

Le immatricolazioni di marzo sono16.585 unità contro le 18.149 registrate nello stesso mese dell'anno scorso. Il primo trimestre dell'anno chiude dunque con 43.920 immatricolazioni e un calo del 4,7% rispetto alle 46.093 del periodo gennaio-marzo 2021. La frenata di marzo è da attribuire anche per questo comparto all'attesa degli incentivi, che si sono concretizzati solo pochi giorni fa con la firma del decreto attuativo degli stanziamenti dedicati, che per i veicoli a zero emissioni ammontano a 10 milioni per il 2022, 15 milioni per il 2023 e 20 milioni per il 2024.

"Apprezziamo l'accoglimento delle nostre richieste di prevedere sostegni anche per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri a zero emissioni, con un orizzonte temporale a tre anni ma, in questo frangente, riteniamo limitante per le politiche di transizione energetica l'obbligo di rottamazione come condizione per ottenere l'incentivo e l'esclusione dai sostegni dei veicoli elettrificati (ibridi e plug-in)", sottolinea il presidente dell'Unrae, Michele Crisci. "Per la massima resa degli stessi - aggiunge Crisci - bisogna comunque velocizzare il lavoro sul tema delle infrastrutture, predisponendo rapidamente un piano di sviluppo delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e prevedendo sgravi fiscali per l'installazione da parte dei privati, e occorre prorogare fino al 2024, con un incremento dal 6% al 12%, il credito d'imposta per i veicoli commerciali".