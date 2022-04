(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - Stellantis consolida i suoi servizi finanziari in Cina "dopo aver ristrutturato" quelli in Europa e negli Stati Uniti e annuncia che la sua quota e quella di Dpac in Dpcafc - la joint venture per i finanziamenti per le auto fra Stellantis, Dpca e il gruppo Dongfeng - saranno cedute a Dongfeng.

"Mentre continuiamo a spingere per una crescita in Cina, abbiamo anche bisogno di sistema la nostra offerta di servizi finanziari nel paese come abbiamo fatto in altri mercati", afferma l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares.

"Questa mossa sosterrà il nostro piano di rilancio nel paese", aggiunge Tavares. (ANSA).