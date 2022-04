Honda accelera su elettrificazione ristrutturando attività

Alla presenza dei suoi massimi dirigenti (Toshihiro Mibe presidente; Kohei Takeuchi: direttore vicepresidente esecutivo; Shinji Aoyama amministratore delegato senior) Honda Motor Co. ha illustrato durante una conferenza stampa sulle sue prossime iniziative nel settore dell'elettrificazione. Come è dettagliato nel breaving diffuso su YouTube (https://youtu.be/FqWWKsPje_8) Honda si impegna a realizzare quella che viene definita "la gioia e la libertà della mobilità" attraverso una impronta ambientale pari a zero.



Un obiettivo che verrà raggiunto portato avanti varie iniziative comprese quelle riguardanti le attività esistenti" per prepararsi a una nuova crescita come dimostra il Return On Sales (ROS) passato dal 4,6% 2019 al 5,5% del 2022, con l'obiettivo di un 7% nel 2025. Honda ha citato, in tema di azioni destinate ad avere effetti positivi sulla redditività, la riduzione dei costi del 10% rispetto al 2018 e la semplificazione dell'offerta, con variabili di allestimenti e optional che globalmente sono già oggi meno della metà rispetto al 2018 e che verranno 'tagliate' ulteriormente di un terzo entro il 2025.

In qualità di più grande produttore mondiale di motori - sommando le circa 30 milioni di unità destinate a motociclette, automobili, generatori di potenza, motori fuoribordo e aerei - Honda punta a realizzare la neutralità del carbonio entro il 2050.

A tal fine, Honda ritiene che sia necessario un approccio multidisciplinare compreso l'utilizzo delle batterie intercambiabili e dell'idrogeno, nonché l'elettrificazione delle automobili. A partire da quest'anno fiscale - cioè da aprile - le aree che diventeranno il fulcro sono state raggruppate in prodotti e servizi elettrificati, batterie, energia, mobile power pack, idrogeno e tecnologie software/connesse - per accelerare la velocità con cui potrà muoversi migliorando le sinergia 'interdominio' tra i prodotti Honda.

Nell'ambito delle batterie, Honda ha annunciato che per il momento garantirà un approvvigionamento stabile di batterie agli ioni di litio in ciascuna regione rafforzando le partnership esterne (come quella con GM in Nord America per la tecnologia Ultium o quella in Cina con CATL). Dalla 2025 in poi Honda accelererà ulteriormente la sua ricerca indipendente e lo sviluppo di batterie di prossima generazione a cui ha dedicato un investimento di circa 316 milioni di euro per uno stabilimento pilota.

Relativamente ai nuovi veicoli elettrici, Honda introdurrà dal 2025 in poi prodotti su misura per le caratteristiche del mercato di ciascuna regione. Nello specifico in Nord America due modelli EV di medie e grandi dimensioni attualmente in fase di sviluppo insieme a GM. In Cina saranno lanciati in totale 10 nuovi EV entro il 2027 mentre in Giappone all'inizio del 2024 debutterà un mini-EV per uso commerciale nella fascia di prezzo di 7.500 euro, a cui seguiranno un mini-Ev per trasporto persone e un suv Ev di dimensioni medie.

Dal 2026, Honda adotterà la nuova e:Architecture, una piattaforma EV che combina la quella hardware e quella software.

Attraverso l'alleanza con GM, Honda prevede di introdurre veicoli elettrici accessibili già nel 2027, con un costo e un'autonomia che saranno competitivi quanto i veicoli a benzina.

Partendo dal Nord America verranno lanciati 30 nuovi EV a livello globale entro il 2030, e con la previsione di un volume globale di oltre 2 milioni di unità all'anno.

I top manager di Honda hanno anche annunciato il programma per due inediti modelli sportivi 100% elettrici che - puntando alla neutralità del carbonio - consolideranno la storica passione di questa marca nell'offrire divertimento ai propri clienti.

Destinati alla 'gioia della guida' arriveranno un modello sportivo di nicchia (definito 'speciale?) e uno di punta, con obiettivi allargati nell'ambito della mentalità sportiva Honda e delle caratteristiche distintive di questo brand.