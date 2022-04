Elkann, 2021 record per Stellantis nonostante condizioni avverse

Gli azionisti di Stellantis approvano i conti di un anno record, in cui sono state poste "solide fondamenta per il futuro", ma bocciano, con il 52,1% di voti contrari, la politica di remunerazione della società che prevede per l'amministratore delegato Carlos Tavares, tra stipendio e altre voci, 19,15 milioni di euro nel 2021. "E' un voto di consultazione non vincolante, ma la società ne terrà conto", spiega il presidente John Elkann all'assemblea riunita in modo virtuale. E alla domanda di un azionista l'azienda replica che bisogna considerare i "risultati record raggiunti nel 2021" e che "l'aumento di stipendio di Tavares rispetto a quello che aveva in Psa è dovuto al fatto che Stellantis è una azienda diversa e molto più grande". Il gruppo - secondo la relazione finanziaria - ha speso complessivamente nel 2021 per la remunerazione dei consiglieri di amministrazione 28,8 milioni, di cui 4,5 milioni per la parte fissa e il resto per i piani di incentivi e compensazioni. Elkann ha ricevuto 7,88 milioni di euro, il direttore finanziario Richard Palmer 14,8 milioni. L'assemblea di Stellantis ha approvato la distribuzione di un dividendo di 1,04 euro per azione, per un importo complessivo di 3,3 miliardi di euro. "Nel 2021 abbiamo registrato, malgrado le condizioni avverse, risultati di esercizio record. Siamo diventati il quinto produttore di veicoli elettrici a batteria al mondo. Abbiamo lanciato più di 10 modelli, dalla vettura sportiva extra lusso alla piccola city car elettrica", ha sottolineato Elkann. Tavares ha confermato gli investimenti nell'elettrico annunciati a luglio 2021, pari a oltre 30 miliardi di euro entro il 2025. "Stiamo sviluppando le quattro piattaforme elettriche e tutti i nostri stabilimenti saranno convertiti per la produzione di vetture elettriche", ha detto il manager che ha definito il 2021 "un anno molto impegnativo ma anche straordinario". "L'agilità di Stellantis ci consentirà di centrare gli obiettivi che abbiamo individuato nel nostro piano strategico a lungo termine: e per coloro che osano ci sono grandi opportunità da cogliere al volo", ha sottolineato il presidente Elkann che ha ricordato l'obiettivo di avere il 35% di donne nei ruoli di leadership entro il 2030 e quello di raggiungere quota zero emissioni di carbonio entro il 2038. L'assemblea di Stellantis è stata al centro di una lunga maratona iniziata al mattino con la riunione dei soci Iveco, proseguita con Ferrari e conclusa con Cnh Industrial. Per la casa di Maranello - ha sottolineato il presidente Elkann - il 2021 è stato "un anno straordinario con risultati finanziari eccellenti, il rafforzamento della migliore gamma prodotti nella nostra storia, l'ingresso del marchio in nuovi territori e il portafoglio ordini più forte di sempre sono solo alcuni degli aspetti più importanti". La Ferrari è andata avanti nel percorso di elettrificazione e ha lanciato 4 nuovi modelli tra cui la 296 Gtb, un modello Phev (ibrido plug-in) con un nuovo motore V6 accoppiato a un motore elettrico. "Nel 2022 continueremo a lanciare il nostro ambizioso ed entusiasmante piano di prodotti e sveleremo 2 nuovi modelli nei prossimi mesi, uno dei quali è l'attesissimo Purosangue, che sono fiducioso supererà le aspettative dei nostri clienti" ha detto il ceo Benedetto Vigna che il 16 giugno illustrerà a Maranello il piano strategico della società.