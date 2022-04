Stellantis, Tavares: Ok Alfa in F1, per Lancia in gare è questione marketing

"Consideriamo il motorsport come uno strumento di marketing, al pari dell'advertising tradizionale e digitale, della pubblicità in televisione e delle sponsorizzazioni e quindi decidiamo un investimento in un programma o in un altro in funzione del ritorno". Lo ha detto il Ceo di Stellantis Carlos Tavares, incontrando i giornalisti a margine dell'E-Prix Roma di Formula E, a chi gli chiedeva di un eventuale ritorno della Lancia nelle competizioni e in particolare nei rally.

Nel confermare al riguardo che la presenza di Alfa Romeo in Formula 1 "dà un buon ritorno, ed è in una fase di progresso", il Ceo di Stellantis ha spiegato che nel caso di Lancia dovrà essere il responsabile della marca, Luca Napolitano a decidere un investimento nelle competizioni piuttosto che in altre attività. "Ogni brand ha una sua dotazione di fondi per il marketing, e questi sono legati ai guadagni - ha spiegato Tavares - ed è quindi importante che dopo la sua rinascita Lancia venda bene e faccia profitti. Se avrà più denaro, ci saranno più risorse per il marketing".