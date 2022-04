Ucraina, Volvo vede impatto negativo su conti primo trimestre

Il gruppo Volvo vede un impatto negativo della guerra in Ucraina sui risultati del primo trimestre dell'anno. Lo rende noto la società evidenziando che "attività per circa 4 miliardi di corone (389 milioni di euro) saranno accantonate e avranno un impatto negativo sull'utile operativo, principalmente nel segmento dei servizi finanziari".

Dall'inizio della guerra in Ucraina e dall'imposizione delle sanzioni, tutte le vendite, l'assistenza e la produzione in Russia sono state sospese. Il Gruppo Volvo ha attività totali di circa 9 miliardi di corone svedesi (876 milioni di euro) legate alla Russia, di cui circa 6 miliardi di corone (584 milioni di euro) sono voci di cassa che potrebbero materializzarsi nei prossimi anni.