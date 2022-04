Nissan: presto le elettriche con batterie allo stato solido

Aumentare l'autonomia, velocizzare la ricarica e soprattutto abbassare i costi di produzione delle batterie, ovvero il fattore che incide di più sul prezzo di acquisto. Il futuro elettrico della mobilità passa inevitabilmente per accumulatori in grado di adattarsi meglio alle diverse esigenze di utilizzo rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio. Non a caso, Nissan si sta muovendo per produrre accumulatori di nuova generazione allo stato solido.

Tra i vantaggi potenziali, una densità di energia più alta e quindi maggiore autonomia, ma con pacchi di accumulatori più compatti e leggeri; tempi ricarica molto più rapidi (circa 10 minuti); rischio di incendio inferiore; costi di produzione più bassi.

La casa giapponese ha presentato, infatti, un nuovo prototipo di impianto per la produzione di batterie allo stato solido, situato all'interno del Nissan Research Center nella prefettura di Kanagawa. Nell'ambito del piano strategico a lungo termine Ambition 2030, Nissan lancerà un veicolo elettrico con batterie allo stato solido sviluppate internamente entro l'anno fiscale 2028. Inoltre, realizzerà una linea di produzione pilota presso il suo stabilimento di Yokohama nell'anno fiscale 2024, per la realizzazione di prototipi.

Nissan ritiene che il costo delle batterie allo stato solido possa scendere a 75 dollari per kWh entro l'anno fiscale 2028 e a 65 dollari per kWh in seguito, portando alla parità di costo tra veicoli elettrici e veicoli a benzina. Molti analisti sostengono che per rendere competitivo il prezzo delle elettriche rispetto alle termiche, la soglia critica debba essere inferiore ai 100 dollari per kWh, mentre il costo medio attualmente sostenuto dalle case costruttrici è di 150 dollari per kWh.

Con questi vantaggi, Nissan prevede di utilizzare questa innovativa tecnologia in una vasta gamma di veicoli, compresi i pick-up, rendendo i suoi EV più competitivi. Kunio Nakaguro, Executive Vice President R&D ha dichiarato: "Nissan è leader nella tecnologia di elettrificazione in virtù di una vasta attività di Ricerca e Sviluppo, che va dai materiali delle batterie a livello molecolare ai veicoli elettrici ad alte prestazioni. I nostri studi comprendono anche lo sviluppo di città che utilizzano i veicoli elettrici per lo stoccaggio di energia".