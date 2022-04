Ford Fiesta: la produzione europea ferma fino al 25 aprile

Lo stabilimento Ford di Colonia dove viene prodotta la Fiesta dovrebbe fermare la produzione fino al 25 aprile. Il motivo della decisione non è stato comunicato ufficialmente dal costruttore statunitense, anche se appare probabile che a pesare sia la carenza di componenti fondamentali, quali cablaggi e microchip. L'assenza dei primi, patita da molti costruttori, sarebbe riconducibile alla situazione in Ucraina, mentre la cosiddetta crisi dei micro-chip che imperversa da oltre un anno, è stata determinata principalmente dalla grande richiesta di materie prime per dispositivi elettronici scoppiata a seguito della pandemia.

I lavoratori dell'impianto di Colonia avrebbero già iniziato da una settimana i turni ridotti, per fermarsi completamente nel periodo di Pasqua per circa 2 settimane. Ford ha recentemente investito 1,8 miliardi di dollari per rinnovare la fabbrica di Colonia, destinata alla produzione europea dei futuri veicoli elettrici basati sulla piattaforma MEB. Il primo modello dovrebbe essere proprio la versione 100% elettrica della Ford Fiesta, seguita nel 2024 da un crossover di dimensioni medie.

Ovviamente ad emissioni zero, come tutti i modelli venduti in Europa a partire dal 2026, secondo il cronoprogramma di Ford.