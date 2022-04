Tesla: impianto Shanghai resta chiuso con restrizioni Covid

(ANSA) - ROMA, 03 APR - L'impianto Tesla di Shanghai resterà chiuso anche domani, nonostante l'ipotesi di riapertura a partire da lunedì circolata in questi giorni. Le restrizioni Covid, ha spiegato la casa automobilistica ai propri dipendenti, rendono impossibile riprendere l'attività.

Ieri Tesla ha annunciato un record di consegne nel primo trimestre: 310.048 auto elettriche, in aumento del 68% rispetto allo stesso periodo del 2021. Un risultato raggiunto nonostante tre mesi "eccezionalmente difficili", come li ha definiti il ceo Elon Musk, proprio per le interruzioni delle forniture e per la politica cinese dello zero Covid che ha fatto fermare lo stabilimento di Shanghai. (ANSA).