Audi: stampa, alza offerta per partecipazione in McLaren

Audi ha alzato a 650 milioni di euro la sua offerta per entrare in McLaren, rivedendo la precedente cifra di 450 milioni di euro. Lo riporta la tedesca Automobilwoche, citata da Bloomberg.

Le due aziende sarebbero pronte a firmare una lettera di intenti lunedì e il consiglio di sorveglianza della Volkswagen, gruppo in cui Audi rientra, dovrebbe discutere della questione alla fine di questo mese. L'interesse della casa automobilistica tedesca per la McLaren è emerso per la prima volta alla fine dell'anno scorso. Per entrare nel settore della Formula 1, Audi aveva lanciato un'offerta, ma i diretti interessati l'avevano ritenuta troppo bassa.

McLaren sta anche continuando le discussioni con BMW e ha firmato un protocollo d'intesa con la casa automobilistica di Monaco il 24 marzo per lo sviluppo congiunto di auto sportive elettriche, secondo Automobilwoche. L'accordo non sarebbe però vincolante e potrebbe essere annullato se venisse raggiunta un'intesa con Audi.

Anche Volkswagen sta perseguendo una strategia a doppio binario, guardando ad una collaborazione tra Porsche e il team di Formula 1 Red Bull.