VinFast sceglie North Carolina per produrre auto elettriche

L'innovativa gamma di automobili elettriche della vietnamita VinFast, il cui riuscito stile è nato in Piemonte presso Pininfarina e Torino Design, sbarcherà negli Stati Uniti al ritmo di 200mila e più unità all'anno grazie all'avvio di un impianto di assemblaggio nella Carolina del Nord, per cui è previsto un investimento di 4 miliardi di dollari, a cui si aggiungeranno ,1,25 miliardi di incentivi economici delle autorità locali.

L'operazione riguarda un sito di 870 ettari a Moncure, a 30 minuti di auto a sud di Raleigh, dove verrà realizzato lo stabilimento principale (operativo dal 2024) e sarà preceduta da un primo investimento (2 miliardi di dollari) nel Triangle Innovation Point, con la possibilità di operare già dalla fine di questo anno.

L'accordo di VinFast con la Carolina del Nord arriva poco più di tre mesi dopo che Toyota ha annunciato un investimento di 1,29 miliardi di dollari nella contea di Randolph per costruire il primo impianto di batterie elettriche dell'azienda in Nord America. Roy Cooper, governatore della Carolina del Nord ha definito nella conferenza di presentazione il progetto VinFast come "storico e rivoluzionario, capace di rafforzare la nostra economia portando occupazione ben pagata nel nostro Stato" ed ha indicato in almeno 7.500 i nuovi posti di lavoro che verranno creati.

"I forti impegni della Carolina del Nord nella costruzione di un'economia basata sull'energia pulita, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle emissioni di gas serra nei trasporti - ha detto a sua volta Le Thi Thu Thuy, Ceo di VinFast - lo rendono un luogo ideale per VinFast per sviluppare i suoi veicoli elettrici premium, intelligenti ed ecologici".

"Avere un impianto di produzione direttamente sul mercato - ha sottolineato - aiuterà VinFast a gestire in modo proattivo la sua catena di approvvigionamento, mantenere prezzi stabilizzati e ridurre i tempi di fornitura dei prodotti, rendendo le auto elettriche VinFast più accessibili ai clienti, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento ambientale locale".

VinFast, parte del miliardario conglomerato VinGroup, è diventata la prima Casa automobilistica in Vietnam da quando ha iniziato a vendere i suoi modelli a benzina nel 2019. A questi si sono aggiunti alla fine dello scorso anno nel mercato interno i modelli elettrici. Ed ora - grazie ad una gamma completata con i modelli di Torino Design che VinFast ha presentato in gennaio al CES di Las Vegas - la Casa automobilistica vietnamita parte alla conquista del mercato automobilistico chiave degli Stati Uniti.

Nei programmi, oltre alla fabbrica negli Stati Uniti, VinFast sta esplorando siti per la produzione in Germania per realizzare una fabbrica che costruirà a partire dal 2025 auto e bus elettrici con una capacità fino a 250mila veicoli all'anno.