Mercedes: jv ACC rafforzerà la capacità produttiva

"Sono orgoglioso che Mercedes-Benz, nell'ambito della joint venture in ACC, attraverso il polo produttivo di Termoli, possa contribuire ad un importante investimento anche in Italia. L'impianto di Termoli, per ragioni logistiche di sostenibilità della filiera non sarà quello di riferimento per la fornitura delle nostre vetture, ma rafforzerà la capacità produttiva all'interno della joint venture". A dichiararlo è Eugenio Blasetti, direttore comunicazione di Mercedes-Benz Italia nel corso della presentazione della EQB, il secondo suv compatto ad entrare nella gamma della Casa della Stella.

La strategia di elettrificazione di Mercedes-Benz prevede la riduzione dell'impatto ambientale della CO2 in tutte le fasi produttive e la prossimità dei siti produttivi, limitando il trasporto della componentistica, rappresenta un elemento chiave dell'intera filiera.

Nell'ambito della joint venture paritaria di Automotive Cells Company (ACC) tra Mercedes-Benz, Stellantis e Total Energies, i tre partners si impegneranno ad aumentare la capacità industriale di Acc ad almeno 120 GWh entro il 2030. Entro tale data, gli impianti produttivi di Termoli (Italia), Billy-Berclau/Douvrin (Francia) e Kaiserslautern (Germania) saranno in grado di produrre ciascuno almeno 40 GWh all'anno rispetto ai 24 GWh inizialmente previsti.