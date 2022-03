Stellantis: Tavares, "L'Italia per noi è centrale"

"L'Italia è centrale per Stellantis nell'esecuzione del piano. Questo è il messaggio più importante di questa giornata". Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti a Mirafiori dopo il confronto con i sindacati.

"Ci stiamo preparando per essere pronti a vendere 100% nel 2030 veicoli elettrici, stiamo preparando l'azienda - aggiunge -. Tutti gli stabilimenti anche quelli italiani passeranno a stabilimenti elettrici. Italia cuore di questa trasformazione, faremo annunci sito per sito".

"Il nostro approccio è molto concreto, vogliamo che team locali lavorino per raggiungere obiettivi. Non vogliamo essere generici", ha spiegato Tavares che prima ha incontrato i sindacati. "Prevediamo 75 modelli Bev e la maggior parte nascerà in Europa. In Italia Melfi e Termoli sono due casi concreti, continueremo a procedere così. Ci stiamo preparando al divieto dei motori endotermici".

Tavares, a Mirafiori anche nuovi business green

"Ci saranno annunci non solo sulla produzione ma anche su nuovi business relativi all'economia circolare". Così l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, parlando con i giornalisti del futuro di Mirafiori. "Con Cirio e Lo Russo abbiamo avuto un ottimo incontro, ci sono idee concrete per rendere redditizio il futuro dell'azienda, in un paio di mesi si materializzeranno - aggiunge -. Non cerchiamo titoli sui giornali, ma un progetto da costruire. Sono ottimista, ma dobbiamo lavorare perché le idee si concretizzino. Ci muoviamo passo per passo per creare le condizioni per il successo dell'azienda lavorando con i governi locali".

Tavares: non abbiamo bisogno di fusioni e acquisizioni

"Il piano 2030 mostra chiaramente che Stellantis attraverserà questo periodo di transizione in modo efficace ed efficiente. Sono sicuro al 100% che sarà uno dei vincitori di questa transizione. C'è un solo rischio, mantenere lo status quo". Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, in un incontro con i giornalisti a Torino. "Se tutti capiamo questo andremo avanti veloci. Non abbiamo bisogno di nessuna fusione e acquisizione ma osserviamo ciò che avviene. Ci concentreremo sulla realizzazione del piano".

Tavares, Europa affronti problema energetico

"C'è un problema energetico in Europa da affrontare, bisogna decidere quale strategia sviluppare perché può avere conseguenze su Stellantis. Senza energia pulita, a costi accessibili, avere veicoli puliti non basterà, bisogna lavorare in questa direzione". Lo ha detto Carlos Talvalrels, ad di Stellantis, in un incontro con i giornalisti. "Le decisioni possono cambiare, c'è una volatilità così alta che la capacità di gestirle è complicato per i leader politici - sostiene Tavares -. Abbiamo bisogno di una strategia dell'Europa che combini rinnovabili, nucleare, gas e altre fonti. Anche l'energia deve essere sicura, pulita, con costi accessibili. Bisogna fare questa domanda alle grandi compagnie energetiche, come chiedete a me come intendo produrre le auto in futuro. Lavoriamo tutti in questa direzione".

Tavares, avremo fornitori locali semiconduttori

"Entro 3-4 anni avremo fornitori locali, in Europa e negli Usa, per i semiconduttori". Lo ha detto Carlos Tavares, durante un incontro con i giornalisti all'Heritage Hub di Mirafiori, a Torino. "Stiamo lavorando con fornitori Tier 1, 2 e 3 per avere entro il 2024 tre piattaforme software che completeranno le piattaforme Bev, che saranno 4. Quindi avremo semiconduttori sviluppati direttamente con fornitori Tier 2 e 3", ha spiegato.