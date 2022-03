Ucraina: Renault valuta trasferimento maggioranza AvtoVaz

Renault sta valutando il trasferimento in Russia della maggioranza di AvtoVaz a un investitore locale. Lo scrive Bloomberg sottolineando che si tratterebbe di un modo per Renault "per uscire dal paese".

La mossa è tra le opzioni sul tavolo dei manager di Renault dopo che la la settimana scorsa la casa automobilistica ha reso noto che sta sospendendo le attività industriali in Russia. Al momento, secondo Bloomberg, nessuna decisione è stata raggiunta e altre possibilità potrebbero essere prese in considerazione.