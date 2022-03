Veicoli commerciali: Acea, -15,7% immatricolazioni febbraio

Il mercato europeo dei veicoli commerciali ha registrato a febbraio - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - una flessione del 15,7% con 131.874 immatricolazioni. Eccetto i mezzi pesanti il calo interessa tutti i segmenti. I quattro maggiori mercati sono tutti in sofferenza a causa della mancanza di semiconduttori: Spagna (-23.3%), Francia (-21.4%), Germania (-8.1%) e Italia (-4.8%).

Nei primi due mesi dell'anno le immatricolazioni sono state complessivamente 257.127, il 13,5% in meno dello stesso periodo del 2021. La flessione è del 27,1% in Spagna, del 23,6% in Francia, del 12% in Germania, mentre è più contenuta in Italia (-6.3%).