Volkswagen investirà 7 miliardi per hub auto elettrica in Spagna

Seat e il gruppo Volkswagen hanno annunciato l'intenzione di investire oltre 7miliardi di euro allo scopo di trasformare la Spagna in un hub della mobilità elettrica. Gli investimenti, annunciati dalla casa di Wolfsburg, porteranno alla creazione di una nuova fabbrica di batterie a Valencia, dando lavoro a oltre 3 mila persone. "Questo progetto è molto importante per Volkswagen, per la Spagna e per l'intera Europa. E' nostra ambizione elettrificare la Spagna e siamo disposti a investire più di 7 miliardi insieme con i nostri fornitori per l'elettrificazione dei nostri impianti di Martorell e Pamplona e la localizzazione a Valencia di una filiera produttiva di batterie", ha dichiarato il membro del board di Vw, Thomas Schmall.

La gigafactory di Valencia sarà la seconda di Volkswagen, dopo quella di Salzgitter, e la prima all'estero. Il gruppo tedesco ha programmato investimenti per 52 miliardi di euro sui veicoli elettrici nei prossimi cinque anni e punta a costruire sei gigafactory in Europa con una capacità totale di 2.450 gigawatt.

"A Valencia, intendiamo costruire nientemeno che la nuova generazione di produzione di celle. Una fabbrica standardizzata, che produce celle unificate all'avanguardia e alimentata con energia rinnovabile, che renderà possibile una produzione sostenibile di batterie. Creerà un effetto volano in tutta la filiera delle batterie in Spagna ma non solo", ha detto Schmall, che del board di Volkswagen è anche responsabile per la tecnologia, oltre che presidente di Seat. L'impianto di Valencia avrà una capacità produttiva di 40 gigawatt all'anno.

Volkswagen punta ad avviare la produzione nel 2026: perché ciò avvenga la costruzione dell'impianto deve iniziare entro la fine dell'anno, una volta ottenuta l'ammissione al Progetto strategico per il recupero e la trasformazione elettrica (PERTE) lanciato dal governo spagnolo.