Stellantis: Tavares, due passi chiave verso obiettivi piano

"Oggi è un grande giorno per Stellantis in quanto abbiamo fatto altri due passi chiave verso il raggiungimento degli obiettivi del nostro piano strategico Dare Forward 2030, con partnership e investimenti per supportare la nostra capacità di batterie in Europa e Nord America. In totale, faremo affidamento su cinque gigafactory, insieme a contratti di fornitura aggiuntivi, per raggiungere la nostra capacità di batteria prevista di 400 Gwh entro il 2030". Lo sottolinea l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.

"Ora abbiamo un altro impianto di batterie negli Stati Uniti da completare. Mando anche il mio sincero apprezzamento a tutti coloro che sono impegnati a portare a compimento gli annunci di oggi. Ci stiamo muovendo rapidamente per elettrificare il nostro portafoglio e fornire soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti" aggiunge Tavares.