Stellantis avvia in Brasile la produzione della Citroën C3

Il gruppo Stellantis ha annunciato l'avvio della produzione della Citroën C3 in Brasile. La vettura transalpina sarà assemblata nel polo industriale di Porto Real, nella periferia di Rio de Janeiro. La comunicazione ha coinciso con la visita allo stabilimento di Carlos Tavares, Ceo e direttore di Stellantis.

Adattata alle esigenze del mercato locale nello stile e nella dotazione, la nuova C3 è la prima vettura sviluppata sulla moderna piattaforma modulare CMP (Common Modular Platform) del gruppo che viene commercializzata in Brasile ed è anche la prima di un lotto di 3 nuovi modelli realizzati in loco, destinati ai consumatori dell'America del Sud.

Sull'avvio della linea, Antonio Filosa, presidente di Stellantis America del Sud, ha sottolineato: "La Nuova Citroën C3 è un grande orgoglio per i nostri team in Sud America, che hanno svolto un ruolo enorme nella progettazione e nello sviluppo di questo veicolo globale, e lo hanno fatto con maestria. Si tratta di uno dei più importanti lanci della nostra strategia nella regione ed è già stato supportato dalle sinergie promosse da Stellantis, per quello che riguarda i nostri laboratori e le basi di prova. Sono sicuro che la Nuova C3 accelererà la crescita di Citroën in Sud America".