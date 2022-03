Lamborghini: Huracan, Urus e Aventador ibride sono il futuro

Nel 2022 Lamborghini è già pronta al lancio di tre nuove versioni 'finali' della gamma con motori solo ICE, di cui due varianti del Huracan (una ad aprile e una a fine anno) e soprattutto un restyling del modello di punta Urus, che sarà al centro della presenza della Casa del Toro alla celebre settimana di Pebble Beach in California a metà agosto.

Lo ha svelato Stephan Winkelmann, presidente di Automobili Lamborghini durante una tavola rotonda virtuale con la stampa italiana, delineando anche la precisa roadmap per la transizione verso l'elettrico. Del resto Lamborghini viaggia con il vento in poppa, come hanno confermato i dati sulla gestione finanziaria record del 2021 e come evidenzia il crescente peso che il costruttore di Sant'Agata Bolognese sta assumendo all'interno di Audi AG (il Gruppo che la possiede) e del Gruppo Volkswagen che a sua volta controlla le aziende dei Quattro Anelli, Ducati e Bentley comprese.

Un flusso di cassa importante - l'utile operativo è stato di 393 milioni di euro, in crescita del 49% rispetto al 2020 - e un portafoglio ordini che supera l'anno di tempo, sono un rassicurante punto di partenza per Lamborghini non solo per le attività 2022 ma anche per i programmi a breve termine (debutto delle nuove Huracan e Aventador ibride plug-in e del suv Urus anch'esso in variante Phev entro il 2024, e l'avvio di una quarta linea di prodotto, in questo caso un modello totalmente elettrico, nella seconda metà del decennio.

"Per portare sul mercato prima Aventador ibrida plug in e poi le nuove generazioni 'elettrificate' di Huracan e Urus - ha detto Winkelmann - investiremo 1,8 miliardi autofinanziati in cinque anni".

La quarta auto del Toro, che Winkelmann vorrebbe fosse "una coupé sportiva 2+2, ideale per muoversi in full electric dove le situazioni e le norme lo richiedono, ma senza rinunciare ai valori Lamborghini" bisognerà invece attendere che si definiscano i dettagli per programma Bev, ma "senza andare oltre al 2026".

Winkelmann ha anche confermato che "sono già stati avviati diversi accordi con le università per trovare le figure necessarie per accompagnare questa trasformazione di Lamborghini, un processo che andrà avanti per diversi anni. e che richiede competenze in nuovi ambiti, come software, chimica e intelligenza artificiale".

Ad una precisa domanda sulla localizzazione dell'impianto per la quarta linea di prodotto, Winkelmann ha detto che l'area di Sant'Agata permette ulteriori crescite delle capacità produttive" ma non ha invece commentato le voci secondo cui proprio la Motor Valley potrebbe essere scelta dal Gruppo Volkswagen per una ipotesi di gigafactory in Italia.

Nessuna criticità, inoltre, per la situazione in Russia, dove Lamborghini aveva venduto e immatricolato 200 unità nel 2021, "Abbiamo sospeso le attività e per il momento monitoriamo l'evoluzione. Anche se dovessimo azzerare gli ordini in atto, i clienti hanno versato gli anticipi ai concessionari e non a noi". Egualmente il presidente di Automobili Lamborghini ha tranquillizzato sull'affondamento della nave Felicity Ace con auto in consegna negli Stati Uniti. "C'erano 15 Aventador Ultimae, per cui avevamo previsto una produzone di 600 unità.

Quelle sono perdute, sul fondo del mare, ma abbiamo potuto riavviare la produzione con scocche e altri parti che avevamo. I clienti saranno soddisfatti".