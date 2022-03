Gruppo Volkswagen: l'intesa per l'acciaio a basse emissioni

La collaborazione tra il Gruppo Volkswagen e Salzgitter AG, iniziata oltre 60 anni fa, entra ora in una nuova fase orientata alla decarbonizzazione dei processi e dei prodotti. Con il memorandum d'intesa annunciato oggi, il Gruppo Volkswagen diventerà uno dei primi acquirenti dell'acciaio a basse emissioni di CO2 che Salzgitter AG prevede di produrre con un nuovo ciclo produttivo nella propria sede in Bassa Sassonia a partire dalla fine del 2025. Secondo Salzgitter AG, ciò in futuro permetterà di risparmiare oltre il 95% delle emissioni di CO2 generate durante la produzione dell'acciaio, grazie all'impiego di idrogeno e di energie rinnovabili. Il Gruppo Volkswagen pianifica l'impiego di questo materiale dalla fine dello stesso anno in importanti progetti futuri come il modello Trinity1, che sarà prodotto a Wolfsburg dal 2026. Per il Gruppo Volkswagen, ridurre le emissioni di CO2 nella catena di approvvigionamento è un elemento chiave della strategia per diventare progressivamente un provider di mobilità carbon neutral entro il 2050. In questo senso l'Azienda sta adottando l'approccio della cosiddetta "analisi degli hot spot": il focus è sulla riduzione delle emissioni di CO2 all'interno dei processi di produzione che ne generano maggiormente. Accanto al sistema di trazione elettrica alimentato a batteria e ai componenti in alluminio, questo è particolarmente il caso dell'acciaio. In progetti futuri come Trinity - auto elettrica di prossima generazione completamente connessa, prodotta a Wolfsburg dal 2026 - l'impiego di acciaio a ridotto impatto di anidride carbonica può quindi contribuire in modo significativo a migliorare il bilancio complessivo di CO2. Entro la fine del 2022, entrambi i partner intendono concretizzare e concordare contrattualmente i volumi d'acquisto per il periodo 2025-2030.

Passo dopo passo, Salzgitter AG vuole ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 95% entro il 2033. Ciò corrisponderebbe al taglio dell'1% delle emissioni totali di anidride carbonica della Germania. La cooperazione tra le due aziende sul cosiddetto "acciaio verde" è già iniziata. L'anno scorso il Gruppo Volkswagen ha lavorato per la prima volta quantità campione di acciaio a ridotto impatto di CO2 fornito da Salzgitter AG, prodotto a Peine con un processo che utilizza rottami e forno elettrico e con un'impronta di CO2 ridotta del 66%. Quest'anno, il Gruppo prevede di acquistarne altre 3.000 tonnellate.