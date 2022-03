Ferrari: protocollo con Mise-Invitalia-E-R su innovazione

Siglato dalla Ferrari con il Ministero per lo Sviluppo Economico; Invitalia e la Regione Emilia-Romagna un protocollo d'intesa che prevede il sostegno, da parte delle istituzioni, al piano del Cavallino Rampante dedicato agli investimenti tecnologici e produttivi, con una forte attenzione a innovazione e impegno ambientale e sociale sul territorio di Maranello e di Modena e che porterà all'assunzione di 250 nuovi dipendenti. Nel periodo 2022-2025, spiega la Regione, nel quartier generale della Rossa sono previsti interventi fino a circa 500 milioni.

Nel dettaglio, viene sottolineato dalla casa automobilistica, il documento - firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti, dal presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal presidente di Ferrari, John Elkann, e dall'ad di Invitalia, Domenico Arcuri - prevede che il contributo del Mise vada a "a valere sullo strumento del Contratto di Sviluppo, possa essere fino a circa 106 milioni e destinato a progetti industriali e alle attività di ricerca e sviluppo per nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e alla digitalizzazione".

Dal canto proprio, viene aggiunto , l'Emilia-Romagna finanzierà "investimenti per ricerca e sviluppo, formazione e tutela dell'ambiente, oltre a sostenere eventuali opere di infrastrutturazione logistica e telematica".

"L'innovazione - argomenta l'ad di Ferrari, Bendetto Vigna, - è nel nostro Dna. Crediamo nel nostro territorio e vogliamo valorizzarlo attraverso dei progetti che apporteranno benefici concreti dal punto di vista ambientale e sociale, oltre a rafforzarne la competitività. Nel realizzare il nostro piano di investimenti, siamo felici di poter contare sul supporto e la collaborazione delle istituzioni". Quello siglato con il protocollo, sottolinea Bonaccini, è "un progetto innovativo e di alto livello, che guarda alla transizione ecologica, a quella digitale e alla buona occupazione. Un nuovo intervento - conclude il governatore - che prende corpo in Emilia-Romagna, a beneficio del territorio e del Paese". La Ferrari presenterà il proprio piano industriale nel corso del Capital Markets Day, in programma il 16 giugno prossimo.