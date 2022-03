Hyundai, inaugurato primo stabilimento nel Sud Est Asiatico

Si chiama Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, il primo stabilimento nel sud-est asiatico della casa automobilistica coreana. Situato nel complesso industriale Deltamas vicino a Cikarang, in Indonesia, dista a 40 chilometri a est della capitale Giacarta. L'inaugurazione è seguita alla firma da parte di Hyundai di un memorandum d'intesa con il governo indonesiano per costruire e gestire un impianto di produzione locale che diventerà il centro di produzione di Hyundai per i mercati del sud-est asiatico.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo. Lo scorso dicembre, Hyundai ha completato la costruzione dell'impianto con una capacità produttiva iniziale di 150.000 unità e la casa coreana prevede di investire nel sito produttivo una cifra di circa 1,55 miliardi di dollari, mentre la capacità produttiva dovrebbe essere aumentata a 250.000 unità. Per la struttura saranno adottate tecnologie 'eco-friendly', come i pannelli solari che possono soddisfare parte del fabbisogno elettrico dell'impianto. Inoltre, Hyundai prevede di utilizzare vernici ecologiche a base d'acqua nel processo di verniciatura dei veicoli.

"Oggi, inauguro e presento il sito produttivo Hyundai Motor Manufacturing Indonesia e la prima auto elettrica, una IONIQ 5, prodotta in Indonesia - ha dichiarato Joko Widodo, Presidente della Repubblica di Indonesia - e spero che questa IONIQ 5 di Hyundai rappresenti un'importante tappa nello sviluppo dell'ecosistema dei veicoli elettrici in Indonesia e che contribuisca ad accelerare ulteriormente l'ecosistema delle auto elettriche più avanzato".