Ford Usa affida a un robot la gestione delle stampanti 3D

Ford Usa ha avviato all'Advanced Manufacturing Center di Redford nel Michigan una linea per la produzione di parti in fibra di carbonio completamente automatizzata, in cui le stampanti 3D (ideali per piccole serie) sono affiancati da un robot autonomo che si sposta nel reparto per sostituire l'uomo in tutte le operazioni normalmente affidategli.

Questo innovativo robot su ruote fornito da Kuka - che è stato battezzato Javier dagli operatori di Ford - è ora parte integrante dello sviluppo di un primo processo del settore per far funzionare stampanti 3D in modalità flessibile a autonoma anziché come unità fisse.

"Si tratta di un nuovo processo ha la capacità di cambiare il modo in cui utilizziamo la robotica nei nostri impianti di produzione - ha affermato Jason Ryska, direttore dello sviluppo della tecnologia di produzione globale - e consente a Ford non solo di scalare le sue operazioni di stampa 3D, ma si estende ad altri aspetti dei nostri processi di produzione. Una tecnologia, questa, che ci consentirà di semplificare le apparecchiature ed essere ancora più flessibili sulla catena di montaggio".

Ford ha ottenuto con Javier una grande precisione di funzionamento del reparto, grazie al continuo feedback che riduce significativamente i margini di errore. Oltre alle stampanti 3D, il metodo può essere applicato a una vasta gamma di robot che già lavorano in azienda per aumentare l'efficienza e ridurre i costi.

La fase attuale prevede la fabbricazione autonoma di parti in fibra di carbonio stampate in 3D che sono destinate alla serie speciale Mustang Shelby GT500, ma sono già avviate le sperimentazioni per altre attività nell'ambito della cosiddetta 'produzione avanzata'. Uno specifico programma di interfaccia dell'applicazione che consente a diverse apparecchiature di 'parlare la stessa lingua' e di inviarsi un feedback costante l'una all'altra.

Javier consente a Ford di utilizzare le sue stampanti 3D per tutta la notte, anche in assenza di dipendenti. Questo non solo aumenta la produttività, ma riduce il costo dei prodotti stampati su misura. Agli operatori Ford resta la responsabilità dell'adeguamento del software per i singoli progetti 3D sulla stampante e della manutenzione dei macchinari, oltre naturalmente alla implementazione di nuovi modi per utilizzare queste tecnologie.