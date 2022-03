Suzuki: investimento da 1,15 miliardi di euro in India

Suzuki investirà in India un totale di 150 miliardi di yen, l'equivalente di 1,14 miliardi di euro per la produzione di vetture elettriche nel Paese a partire dal 2025. L'accordo è parte del piano da 5.000 miliardi di yen di investimenti pubblici e privati promossi dal premier nipponico Fumio Kishida, in visita a Nuova Delhi, dove ha incontrato la controparte indiana, Narendra Modi. La dirigenza di Suzuki ha firmato un memorandum di intesa con lo stato occidentale del Gujarat per l'impianto di automobili e batterie elettriche, con l'avvio dei lavori previsto per il 2025. L'intesa è stata sigillata alla presenza dei due premier nel corso dell'India-Japan Economic Forum nella capitale indiana. "La missione futura di Suzuki è quella di raggiungere la neutralità carbonica con le auto di piccole dimensioni", ha detto il presidente Toshihiro Suzuki, presente al forum. L'azienda giapponese è la prima casa auto in India, con circa la metà di tutte le nuove immatricolazioni nel Paese.