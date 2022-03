Piaggio: entro fine anno nuovo stabilimento in Indonesia

Piaggio sta sviluppando una nuova fabbrica in Indonesia, in un'area complessivamente di 55.000 metri quadrati, la cui inaugurazione è prevista per la seconda metà del 2022. Il nuovo stabilimento sorgerà a Jakarta, e si affiancherà a quello di Vin Puch in Vietnam e Foshan in Cina, accrescendo la capacità produttiva nel 'far east' asiatico.

Lo rende noto un comunicato del gruppo in occasione della prossima gara del Motomondiale in Indonesia, Paese che registra 5 milioni di scooter e moto venduti ogni anno, terzo mercato al mondo dopo India e Cina.

In Indonesia nel 2021 il gruppo ha incrementato le proprie vendite del 61% rispetto all'anno precedente e nel 2022 la rete commerciale potrà contare su oltre 50 punti vendita dedicati di cui 4 Motoplex recentemente inaugurati a Jakarta, Bali, Surabaya e Jogjakarta, flagship store che accolgono i quattro marchi del Gruppo: Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio.

"A sottolineare l'importanza del mercato indonesiano nella strategia di crescita del gruppo in Asia", in concomitanza con il Gran Premio di domenica prossima il gruppo Piaggio presenterà in circuito ai mercati asiatici il nuovo scooter Aprilia SR GT.