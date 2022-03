Peugeot, avviata la produzione in Pakistan

Peugeot ha avviato per la prima volta le operazioni in Pakistan, a Karachi, attraverso il suo partner Lucky Motor Corporation. L'obiettivo dichiarato della partnership è quello di creare un sito di produzione all'avanguardia per promuovere l'occupazione, la localizzazione industriale e il settore automobilistico in Pakistan, così come per aumentare l'internazionalizzazione del marchio del Leone. Il lancio di Peugeot 2008, prodotta localmente, è il primo passo della partnership. La produzione di e-2008 100% elettrica è prevista in una fase successiva. L'operazione è anche quella che vede Peugeot diventare il primo brand europeo prodotto in Pakistan.

Questa partnership inizia con l'apertura di otto punti vendita (Vendita, Post-vendita e Servizi) in sei città come Islamabad, Karachi, Lahore, Faisalabad, Sialkot e Gujranwala. Un sito produttivo moderno assemblerà le vetture a Karachi. Il lancio di 2008 è il primo passo di questo impegno con i clienti pakistani.

"Siamo orgogliosi di questa partnership - ha commentato Linda Jackson, CEO del marchio Peugeot - perché sarà la prima volta che una vettura europea verrà assemblata in Pakistan. Siamo entusiasti di lavorare con Lucky Motors per sostenere l'occupazione, la localizzazione e l'industria automobilistica nel Paese. L'internazionalizzazione è una priorità per Peugeot e la crescita delle vendite di SUV dei segmenti B e C in Pakistan rappresenta un'enorme opportunità. Inoltre, l'evoluzione della legislazione del paese a favore dell'elettrificazione è perfettamente in linea con la nostra strategia". Peugeot e-2008 100% elettrico è infatti il prossimo modello previsto per la produzione in Pakistan, accanto alla versione con motore termico.