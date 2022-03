Hyundai, inaugurato il nuovo sito produttivo in Indonesia

Hyundai ha inaugurato Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, il suo primo stabilimento nel sud-est asiatico, situato nel complesso industriale Deltamas vicino a Cikarang, in Indonesia, 40 chilometri a est della capitale Giacarta. L'inaugurazione, avvenuta il 16 marzo, segue la firma da parte di Hyundai di un memorandum d'intesa con il governo indonesiano per costruire e gestire un impianto di produzione locale che diventerà il centro di produzione di Hyundai per i mercati del sud-est asiatico. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo, oltre a numerose alte autorità del sud-est asiatico. Lo scorso dicembre, è stata completata la costruzione dell'impianto con una capacità produttiva iniziale di 150.000 unità. Hyundai prevede di investire nel sito produttivo una cifra di circa 1,55 miliardi di dollari, mentre la capacità produttiva dovrebbe essere aumentata a 250.000 unità.

Hyundai Motor Manufacturing Indonesia testimonia l'impegno dell'azienda verso lo sviluppo sostenibile e la visione "Progress for Humanity" grazie all'uso di tecnologie eco-friendly, come i pannelli solari che possono soddisfare parte del fabbisogno elettrico dell'impianto. Inoltre, Hyundai prevede di utilizzare vernici ecologiche a base d'acqua nel processo di verniciatura dei veicoli.

Il governo indonesiano sta promuovendo l'espansione dell'ecosistema elettrico con le sue misure che includono la conversione di 130.000 unità di veicoli governativi in veicoli elettrici entro il 2030. Hyundai è impegnata a contribuire a sostenere questa visione per costruire un robusto ecosistema di veicoli elettrici.

Il nuovo impianto di Hyundai non solo produrrà un modello strategico per la regione come il Suv Creta, ma anche modelli elettrici competitivi come il veicolo 100% elettrico Ioniq 5. È il primo modello a zero emissioni di Hyundai prodotto nel sud-est asiatico. L'introduzione di Ioniq 5 non solo rafforzerà la posizione di Hyundai come un'avanguardia EV nel mercato indonesiano. Hyundai getterà le basi sullo slancio positivo delle vendite di veicoli elettrici in Indonesia, rappresentato in precedenza da Ioniq Electric e Kona Electric, che hanno costituito l'87,3% delle vendite totali di veicoli elettrici in Indonesia nel 2021. Ioniq 5 saranno fornite per il vertice G20 di Bali insieme a Genesis G80 Electrified. Inoltre, l'azienda sta anche lavorando con LG Energy Solutions per costruire un sito produttivo di batterie a Karawang, in Indonesia, il cui completamento è previsto per la prima metà del 2023, con l'inizio della produzione nel 2024.