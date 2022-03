Pirelli: utile capogruppo 216,6 mln, dividendo 0,161 euro

La Capogruppo Pirelli & C. nel 2021ha registrato un utile netto di 216,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 44 milioni di euro del corrispondente periodo 2020. In conformità con la politica dei dividendi del piano industriale 2021-2022|2025 verrà proposta all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,161 euro per azione per un totale complessivo di 161 milioni. Lo si legge nella nota sui risultati definitivi, con un aggiornamento sulla Russia, del gruppo di pneumatici che aveva già reso noto di aver registrato un utile netto consolidato di 321,6 milioni, in crescita dai 42,7 milioni dell'anno precedente. (ANSA).

Le attività delle fabbriche di Pirelli in Russia saranno progressivamente limitate a quanto necessario per garantire il finanziamento degli stipendi e dei servizi sociali per i dipendenti. Lo si legge nella nota sui conti definitivi del gruppo.

Pirelli "è contraria a questa guerra e sta supportando la popolazione ucraina con una donazione di 500 mila euro e promuovendo una raccolta fondi tra i dipendenti".