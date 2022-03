Audi collaborerà da vicino con Lamborghini, Bentley e Ducati

Audi AG ha annunciato una importante riorganizzazione della sua attività, partendo dalla necessità di ottimizzare gli investimenti per la trasformazione verso la mobilità elettrica.

Come ha dettagliato il Ceo del Gruppo di Ingolstadt Markus Duesmann Audi, Bentley, Ducati e Lamborghini in futuro sfrutteranno ancora più intensamente le loro sinergie grazie a una collaborazione intensificata, Il Premium Brand Group (così è stato 'battezzato') punta a aumentare le sinergie e consolidare le individualità delle singole marche, ottenendo vantaggi nell'ordine di diversi milioni di euroì. Cioè comprende, oltre alla elettrificazione, anche il potenziamento delle competenze software.

Con il Premium Brand Group Audi AG ha degli obiettivi ambiziosi anche in termini di ritorno sulle vendite: "A partire dal 2030 il nostro piano è quello di ottenere un ritorno sulle vendite superiore all'11% a lungo termine - ha detto Duesmann - ma fino ad allora continueremo a perseguire il nostro obiettivo strategico del 9-11%. Tutte le marche del Gruppo sono molto redditizie e hanno un potenziale enorme". Ulteriori dettagli su questi target sono stati forniti dal Cfo di Audi AG Jürgen Rittersberger nella odierna conferenza sui risultati 2021. "Lamborghini ha impressionato con una crescita eccezionale negli ultimi anni - ha detto - con un livello di rendimento che attualmente è più del doppio rispetto al 2018.

Dal 2030, un ritorno sulle vendite di oltre il 25% sembra ambizioso, ma fattibile. Fino ad allora Lamborghini intende raggiungere un ritorno sulle vendite dal 22 al 25%. Ducati ha un potenziale a lungo termine per margini operativi a doppia cifra e nel medio termine il nostro obiettivo è dell'8-10%".

Duesmann ha ribadito che questa è l'occasione per intensificare la nostra collaborazione con Lamborghini e Ducati e "per ripensare radicalmente il gioco di squadra tra i nostri tre brand Lamborghini, Bentley e Ducati". Audi punta a consolidare i punti di forza caratteristici dei diversi marchi con Il know-how individuale dei brand che si rispecchia nei singoli modelli.

Dallo sviluppo di vetture super sportive in Lamborghini alla qualità della lavorazione in Bentley, fino al ruolo pionieristico di Ducati nel quadro del MotoE Worldcup - il campionato mondiale di moto elettriche - il nuovo Premium Brand Group si rivolge a una clientela ampia e molto diversificata.

"Con diverse velocità, ma con l'obiettivo comune di creare un futuro climaticamente neutrale, Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati - ha detto Duesmann - procedono verso la mobilità elettrica.

Tanto Lamborghini quanto Bentley hanno dato chiari segnali lo scorso anno con investimenti miliardari nella trasformazione della gamma di prodotti".

Anche Ducati sta lavorando sulla propulsione elettrica e, dal 2023, sarà il fornitore unico delle moto elettriche per la FIM Enel MotoE World Cup. Il fatto che la collaborazione tra questi brand 'top' funzioni e dia vita a sinergie è dimostrato dai progetti di comuni sviluppo per i modelli Bentley Bentayga e Audi Q8, ma anche per la Lamborghini Huracán e Audi R8.

In futuro, la maggior parte delle sinergie riguarderà il settore dello sviluppo dei prodotti.

Grazie all'integrazione di Bentley e Lamborghini nello sviluppo dei loro primi modelli elettrici puri, le sinergie verranno sfruttate nel Premium Brand Group già nel processo di sviluppo dei prodotti.

Markus Duesmann ha voluto anche sottolineare come il posizionamento delle azienda che fanno parte del Premium Brand Group, riguardi anche le qualità di datori di lavoro attrattivi.

Oltre Audi anche Bentley, Ducati e Lamborghini sono state premiate come aziende top-employer nei rispettivi Paesi.

"Sono brand solidi con prodotti altamente emozionali e un'elevata profittabilità - ha dichiarato Duesmann - sono vincenti solo se tutti i dipendenti possono dare il massimo e se vengono apprezzati per il loro impegno. Questo premio lo dimostra chiaramente".