Audi AG anche grazie a Lambo e Ducati raggiunge nuovi record

Nonstante la pandemia e le altre turbative, come la carenza di semiconduttori, nell'impegnativo anno fiscale 2021 Audi AG ha messo ancora una volta alla prova la sua capacità, le doti dei suoi collaboratori e i punti di forza dei suoi brand (oltre ad Audi anche Lamborghini e Ducati, a cui nell'anno si è aggiunta Bentley) raggiungendo i massimi storici in termini di utile operativo e flusso di cassa netto.

Come è stato comunicato oggi durante la conferenza annuale per l'esercizio 2021, i ricavi dello scorso anno sono stato di 53,1 miliardi di euro. L'utile operativo ha raggiunto i 5,5 miliardi di euro, mentre il ritorno operativo sulle vendite è stato del 10,4%. L'elevato flusso di cassa netto del Gruppo Audi di 7,8 miliardi di euro attesta la sua forte capacità di autofinanziamento.

Oltre ad una gestione attiva della scarsità di semiconduttori e alla rigorosa disciplina dei costi, altri fattori trainanti di questi risultati positivi sono stati la corretta politica sui prezzi, il raggiungimento di forti valori residui sulle auto di rientro dai leasing, i venti favorevoli derivanti dal rating delle materie prime e dagli effetti valutari e, non ultime, le buone performance di Lamborghini e Ducati.

Pur penalizzate dai colli di bottiglia dei semiconduttori, le consegne del marchio Audi nell'anno fiscale 2021 sono state quasi allo stesso livello dell'anno scorso, ma i Quattro Anelli hanno registrato una forte crescita tra i veicoli elettrici a batteria. Il solo marchio Audi ha consegnato ai clienti un totale di 1.680.512 veicoli (nel 2020 erano stati 1.692.773) raggiungendo quasi le stesse cifre dell'anno precedente (-0,7%).

Da notare che nella prima metà del 2021, Audi aveva aumentato le consegne del 38,8% arrivando a 981.681 veicoli grazie appunto alla gestione attiva della situazione delle forniture.

Una situazione che non solo ha permesso ad Audi di proseguire con decisione il suo percorso di trasformazione - come dimostra l'aumento delle consegne di veicoli elettrici a batteria pari al 57,5% - ma di portare efficacemente avanti i programmi futuri a breve e medio termine previsti all'interno della strategia globale del Gruppo Volkswagen.

"Con il suo programma Vorsprung 2030, Audi ha un piano chiaro per il futuro elettrico e digitale - ha affermato Markus Duesmann, Ceo di Audi AG. "L'anno scorso, l'azienda ha dimostrato in modo impressionante che siamo sulla strada giusta con la trasformazione del nostro modello di business verso una mobilità connessa a emissioni zero".

Lo ha fatto segnando una decisa crescita delle consegne di Bev per un totale di 81.894 unità 100% elettriche (erano state 52.011 nel 2020), cioè il 57,5% in più. I principali contributori sono stati la nuova Audi Q4 e-Tron, con 21.098 immatricolazioni, e l'Audi e-Tron GT Quattro con 6.896 unità.

Oltre all'aumento dei ricavi, la rigorosa disciplina dei costi e il vento favorevole derivante dalla valutazione delle materie prime e dagli effetti valutari hanno portato a un utile operativo di 5,498 (2,569 nel 2020) miliardi e un ritorno operativo sulle vendite del 10,4% (5,1 nel 2020). Audi AG fa notare che se venisse considerata l'integrazione delle attività cinesi nell'utile operativo ciò comporterebbe un margine operativo del 12,5%. Il risultato finanziario del Gruppo Audi è stato di 1.430 miliardi di euro di cui 1.140 miliardi generati dal business. Con i suoi partner FAW e SAIC, Audi intende espandere ulteriormente la sua posizione di forza in Cina in futuro, in particolare nell'ambito dei veicoli elettrici a batteria.

Entro il 2026, Audi intende espandere il proprio portafoglio in Cina a più di dieci modelli completamente elettrici. Il prossimo traguardo importante è la creazione di Audi FAW NEV Company Ltd. con il suo partner di lunga data FAW. Audi detiene una partecipazione di maggioranza in questa nuova joint venture, con la quale Audi sta aprendo la strada all'espansione della gamma di prodotti elettrici locali e costruendo il proprio nuovo stabilimento di produzione a Changchun per modelli basati sulla Premium Platform Electric (PPE) .

Per ciò che riguarda l'Europa e in particolare l'Italia, Duesmann oltre a comunicare l'avvicinamento di Audi AG alle aziende del Gruppo Lamborghini e Ducati (entrate a fare parte con Bentley dei Premium Brand Group) a margine della conferenza ha anche confermato che il Gruppo Volkswagen potrebbe scegliere l'Italia per avviare una nuova gigafactory - cioè un impianto dedicato alla produzione di batterie per veicoli elettrici - tra le molte previste dal piano aziendale. "L'Italia fa parte dell'elenco di Paesi in cui il Gruppo potrebbe allocare queste nuove gigafactory - ha detto Duesmann - e questa non è una ipotesi da escludere".