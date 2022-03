Volkswagen Passenger Car, meno vendite ma su ricavi e utile Cancellato il 'rosso' nelle Americhe, confermati 18 mld investimenti Vendere meno auto (sono state 4,9 milioni cioè -8% rispetto all'anno precedente) ma fatturare di più (76 miliardi di euro contro 71 del 2020 cioè il 7% in più) e recuperare alla voce 'ritorno sulle vendite' passata dal preoccupante 0,6% del 2020 al 3,3% dello scorso anno.

Ecco la ricetta che ha permesso alla Volkswagen Passenger Car, per voce del suo Ceo Ralf Brandstaetter, di parlare di un anno "eccezionale", soprattutto per la riduzione dei costi fissi (1 miliardo in meno rispetto al 2019), per il ritorno ai risultati positivi nei mercati del Nord e Sud America e per il raggiungimento in Europa degli obiettivi comunitari, con emissioni media di CO2 della 'flotta' pari a 113 g/km, ben 6 g sotto al limite.

Nel confronto con le altre marche del Gruppo Volkswagen, il brand principale punta a recuperare sul fronte del ritorno sulle vendite - dovrebbe essere del 6% nel 2023 - come ben lascia sperare l'aumento dell'utile operativo (ante special item) che nel 2021 è passato da 0,5 a 2,5 miliardi, con balzo del 451%.

Ottima anche la performance sulla liquidità nella che salita del 138% passando da 89 a 212 miliardi.

"Il 2021 è stato un anno straordinario - ha detto Brandstaetter nella conferenza odierna in streaming - perché in un contesto estremamente esigente, non solo la nostra attività è rimasta invariata in termini operativi, ma ha anche dato un impulso sostenuto alla nostra efficienza. Oggi siamo molto più redditizi, più resistenti alle crisi e più efficaci di quanto eravamo era solo un anno fa. Allo stesso tempo, abbiamo ancora una volta accelerato il passo della nostra trasformazione in azienda tecnologica. Nel 2022 continueremo ad andare avanti e rafforzeremo la nostra resilienza. Tuttavia - ha sottolineato il Ceo della marca Volkswagen - non è possibile al momento predire il corso della guerra in Ucraina e altro ancora come l'impatto sulle catene di approvvigionamento e sull'economia globale nel suo insieme. Ma abbiamo gettato solide basi nel 2021 per superare anche questa crisi".

La marca Volkswagen investirà 18 miliardi di euro in e-mobility, propulsori ibridi e digitalizzazione fino al 2026.

"Abbiamo costantemente perseguito la trasformazione concentrando gli investimenti in progetti futuri, strutture ottimizzate - ha commentato Alexander Seitz, Cfo di Volkswagen Passenger Car- e così facendo abbiamo raggiunto un chiaro miglioramento della qualità degli utili attraverso prodotti interessanti e un buon mix. Nel 2021 insieme all'inversione di tendenza nelle Regioni (Nord e Sud America) abbiamo ulteriormente rafforzato la resilienza di Volkswagen".