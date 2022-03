Ucraina: Mercedes valuta alternative per alimentare impianti

Mercedes sta valutando l'utilizzo di combustibili alternativi al metano per far funzionare i propri impianti di verniciatura, tra le componenti più energivore del ciclo di lavorazione dell'auto. Lo scrive l'agenzia Bloomberg indicando che per far fronte alla possibile carenza di gas naturale a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina il Gruppo sta mettendo le mani avanti.

"Tutti lo stanno facendo" commenta il responsabile approvvigionamenti e acquisti del Gruppo Joerg Burzer in risposta alla domanda se il butano e il propano, gas derivati dal petrolio, siano tra le opzioni. "L'industria dell'auto - aggiunge Burzer - ha bisogno di gas per alimentare gli impianti di verniciatura e ci stiamo ovviamente pensando soprattutto in caso di problemi futuri".