Veicoli commerciali: Unrae, -3,9% vendite a febbraio

Dopo la lieve ripresa di gennaio, il mercato dei veicoli fino a 3,5 t di peso totale a terra nel mese di febbraio ha registrato 15.368 immatricolazioni, pari a una riduzione del 3,9% rispetto allo stesso mese 2021. Il primo bimestre archivia un calo dell'1,4% con 27.550 unità a fronte delle 27.943 del gennaio-febbraio 2021.

L'Unrae ritiene che "una possibile ripresa potrebbe verificarsi nel secondo semestre. Al netto dei potenziali impatti negativi delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Ucraina, con le conseguenti sanzioni internazionali che rallentano ulteriormente le catene di fornitura transfrontaliere, un'auspicata ripresa nella seconda parte dell'anno farebbe a chiudere il 2022 intorno alle 190.000 immatricolazioni (+3,3% sul 2021), permettendo di superare, anche se di poco, il livello pre-pandemia".

"Per sostenere la transizione energetica del trasporto merci e rinnovare il vetusto parco circolante, come più volte sollecitato, sarebbero necessarie misure urgenti ed efficaci orientate ad un'accelerata strategia di decarbonizzazione anche di questo settore", afferma il presidente Michele Crisci, ricordando che, secondo le stime aggiornate dall'Unrae al 31 dicembre 2021, il parco circolante italiano conta 4.125.000 veicoli commerciali, con oltre il 43% composto ancora da veicoli ante Euro 4 con oltre 15 anni di età e quindi altamente inquinanti e poco sicuri. "Di fronte a questa realtà - aggiunge - è urgente e necessario che venga stanziato un fondo ad hoc per tale categoria di veicoli, con un orizzonte pluriennale e dotazione adeguata, ma senza penalizzare quanto già previsto per gli altri comparti automotive. Tutto ciò per non lasciare ancora al palo la mobilità delle merci a zero o bassissime emissioni, considerato che i veicoli elettrici disponibili sul mercato negli ultimi tre anni sono quasi raddoppiati, con un'offerta che oggi conta complessivamente 30 modelli elettrici puri".