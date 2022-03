Bentley, l'utile operativo raddoppia nel 2021 a 389 milioni

Bentley, che aveva recentemente annunciato di aver consegnato 14.659 vetture nel 2021, con un aumento del 31% rispetto al precedente record del 2020, ha ora diffuso i dati sulla gestione dello scorso anno. I profitti operativi sono saliti a 389 milioni di euro, ben 369 milioni in più rispetto al 2020. Si tratta del record assoluto per il costruttore di auto di lusso del Gruppo Volkswagen, che aveva toccato il suo massimo storico nel 2014 con 170 millioni di profitto operativo.

Il fatturato nel 2021 ha raggiunto i 2,845 miliardi di euro, ma ciò che è di maggiore rilievo - si legge nella nota - è la crescita dell'8% del valore medio di ogni auto immatricolata rispetto al 2020, questo per effetto del maggiore livello di personalizzazione e del mix di gamma guidato dai modelli Speed, Mulliner e Hybrid. Bentley, che ha rafforzato la sua posizione di marchio di riferimento nelle fasce più alte del segmento luxury (200-250mila euro) ed ha ottenuto un significativo margine operativo (ROS-Return on Sales) pari al 13,%.

Come specificato nell'innovativa strategia Beyond100, Bentley mira a diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030. L'iniziativa è sostenuta da un programma decennale di investimenti nello stabilimento di Crewe e da una somma di 3 miliardi di euro per il più grande programma di trasformazione nella storia della marca. L'azienda prevede di costruire un nuovo modello elettrico all'anno per 5 anni a partire dal 2025, mentre l'intera gamma verrà elettrificata.

"Questi risultati sono stati raggiunti nonostante il contesto di continua incertezza economica - ha commentato Adrian Hallmark, chairman e Ceo di Bentley Motors - e rappresentano quindi un risultato importante per tutte le persone coinvolte in Bentley Motors. Questo mentre portiamo avanti il nostro programma Beyond100 per reinventare la nostra intera gamma di prodotti in vista del raggiungimento delleemissioni zero entro il 2030".