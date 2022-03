Ucraina: Bridgestone blocca impianto in Russia e investimenti

Bridgestone sospende l'attività dello stabilimento in Russia e congela gli investimenti nel Paese per la guerra in Ucraina. Il leader mondiale nella produzione di pneumatici per auto ha annunciato che dal 18 marzo bloccherà l'impianto nella città di Ulyanovsk e che invierà aiuti per 2,5 milioni di euro in Ucraina attraverso l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Il governatore della regione di Ulyanovsk Alexei Russkikh - riferisce la Tass - ha comunque assicurato che Btidgestone continuerà a pagare gli stipendi ai dipendenti dello stabilimento e intende aumentarli da aprile. "Circa un migliaio di residenti nella regione di Ulyanovsk lavora nello stabilimento" ha affermato Russkikh e "l'azienda pagherà i salari ai lavoratori e prevede di aumentarli da aprile".