Gruppo Bmw acquisisce storico tuner auto sportive Alpina

Il Gruppo Bmw ha acquisito lo storico marchio Alpina, che già all'inizio degli Anni '70 aveva collaborato come tuner e poi come costruttore di modelli da competizione con la Casa di Monaco. Con l'accordo raggiunto con Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG il Gruppo Bmw aggiunge al portafoglio delle sue marche - con Mini, Rolls-Royce, M, Bmw Motorrad e John Cooper Works - l'iconico brand nato nel 1965 a Buchloe in Baviera.

Dopo oltre mezzo secolo di collaborazione, Bmw e Alpina, si legge nella nota, "continueranno a lavorare a stretto contatto, ma in un modo diverso, anche nell'area dei servizi di sviluppo".

Fino alla fine del 2025, l'azienda della famiglia Bovensiepen - forte della sua esperienza ingegneristica continuerà a sviluppare, produrre e vendere le esclusive automobili Bmw Alpina secondo il modello di cooperazione esistente.

"Continueremo a introdurre modelli meravigliosi ed efficienti negli anni a venire - spiega Andreas Bovensiepen, Ceo di Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KGL - grazie ad un'acquisizione di ordini di alto livello e ci sono ancora alcune novità in arrivo. La desiderabilità del marchio Alpina e della nostra azienda erano ovviamente enormi. Abbiamo deciso consapevolmente di non vendere Alpina a un produttore qualsiasi, perché Bmw e Alpina lavorano insieme da decenni in uno spirito di fiducia. Per questo motivo, è strategicamente corretta la decisione giusta che il nostro marchio venga gestito in futuro dal Gruppo Bmw".

A partire dal 2026, Bmw creerà ancora più diversità automobilistica nel settore del lusso, secondo un riallineamento strategico che punta a reagire alle crescenti dinamiche del quadro normativo. A causa della trasformazione - che viene definita "decretata politicamente" - verso l'elettromobilità e le altre normative sulla protezione del software e i requisiti per i sistemi di assistenza alla guida e monitoraggio, le difficoltà e i rischi stanno aumentando in modo significativo per i produttori di piccole serie.

"La nostra famiglia e i nostri dipendenti - ha dichiarato Andreas Bovensiepen - continueranno a lavorare con la massima qualità e abilità ingegneristiche nella tecnologia automobilistica. L'area produttiva del sito di Buchloe verrà progressivamente riconvertita in area di assistenza e restauro.

Questo riorientamento strategico garantirà il lavoro a lungo termine".

Presso la sede di Buchloe sarà inoltre garantita la disponibilità a lungo termine di ricambi originali e di accessori Alpina e servizi di alta qualità. Da notare che nell'accordo con Bmw è previsto che in futuro Alpina possa lavorare nell'ambito dei servizi di sviluppo anche per clienti diversi dalla Casa di Monaco.

La prima vettura Bmw di cui Alpina - che aveva solo 8 dipendenti - si occupò fu la 1500, a cui fù sostitituito il sistema di alimentazione con un carburatore doppio corpo Weber che migliorava le prestazoni. Il marchio venne registrato nel 1965 e nel 1968 avvenne il debutto ufficiale nelle competizioni, arrivando già nel 1970 e 1973 a vincere con le Bmw Alpina CS B2 due titoli nei Campionati Turismo con il contributo di campioni del livello di Jacky Ickx, Harald Ertl, Niki Lauda ed Hans Stuck.