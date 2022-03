Volkswagen: utile 2021 vola (+75%), nonostante calo vendite

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - L'utile netto di Volkswagen nel 2021 è aumentato del 74,8% a 15,4 miliardi di euro, nonostante un calo delle vendite dovuto alla carenza di semiconduttori. Il gruppo ha venduto 8,6 milioni di auto lo scorso anno, il 6,3% in meno rispetto al 2020 e 2,4 milioni di unità in meno del 2019.

Tuttavia, i ricavi delle vendite sono aumentati del 12%, a 250,2 miliardi, grazie in parte a "prezzi favorevoli" e per i costi ridotti. E' stato proposto un dividendo a 7,50 euro per azione ordinaria e a 7,56 euro per le privilegiate.

La previsione per il 2022 è che i volumi di vendita aumenteranno dal 5 al 10%, nonostante il continuo impatto della carenza di chip. Una guidance che sarà soggetta però a eventuali "sviluppi della guerra in Ucraina e in particolare all'impatto sulle catene di approvvigionamento del gruppo e sull'economia globale" spiega il gruppo automobilistico tedesco in una nota.

(ANSA).