Iveco Group: presto veicoli commerciali leggeri a idrogeno

Iveco Group si prepara a lanciare una linea di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno per migliorare la propria competitività nelle piattaforme e nei propulsori alternativi mentre i prezzi dei carburanti salgono alle stelle dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La società sta approfondendo in questa direzione la sua collaborazione con Hunday Motor. Lo ha detto l'amministratore delegato Gerrit Marx in un'intervista a Bloomberg.

"Il peggioramento della crisi energetica a due settimane dall'inizio della guerra è un campanello d'allarme per i consumatori, ma nel lungo termine darà una spinta alla transizione energetica. Le persone penseranno sempre di più alle loro decisioni sui consumi energetici", ha detto Marx.