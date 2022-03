Stellantis sospende import ed export con la Russia

Stellantis ha sospeso tutte le importazioni e le esportazioni dalla Russia. Lo rende noto l'azienda in un comunicato.

Stellantis ricorda di avere dato sostegno fin dall'inizio ai suoi dipendenti in Ucraina e di avere intrapreso azioni per sostenere i rifugiati ucraini con un aiuto umanitario di 1 milione di euro attraverso una Ong polacca locale. "La nostra prima priorità è la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e abbiamo adottato misure, attraverso una task force dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni", spiega Stellantis. "Abbiamo una task force per assicurarci di rispettare tutte le sanzioni e i controlli sulle esportazioni che vengono decisi di giorno in giorno. Il nostro ceo ha fatto chiare dichiarazioni pubbliche contro ogni forma di violenza. In Stellantis condanniamo la violenza e l'aggressione e, in questo momento di dolore senza precedenti, la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e famiglie ucraine. Speriamo che la pace ritorni rapidamente per costruire un nuovo futuro".