Bmw, risultati del trimestre sotto le attese

Bmw ha registrato un utile operativo (Ebit) in calo del 4,2% a 1,9 miliardi nel quarto trimestre con un ritorno operativo poco mosso e pari al 7,7% mentre la casa automobilistica di Monaco ha dovuto ridurre le consegne per la prolungata carenza di semiconduttori, come del resto è successo con un impatto ancora maggiore alla concorrente Mercedes-Benz nelle auto di lusso, e ha registrato un calo della produzione del 14% negli ultimi tre mesi del 2021. Bmw auto resta alle prese con problemi delle catena delle forniture esacerbati dall'invasione della Russia in Ucraina. Di fronte a risultati inferiori alle attese il titolo a Francoforte è in calo di oltre il 6% mentre i risultati finali del gruppo sono attesi per il 16 marzo.