VinFast, sbarco europeo più vicino con piattaforma leasing

La Casa vietnamita VinFast ha avviato un consolidamento del suo posizionamento commerciale in Europa in vista del lancio dei suoi primi modelli VF 8 e VF 9 nei mercati dell'Olanda, della Germania e della Francia. Tra le azioni avviate c'è la firma di un memorandum of understanding (Mou) con LeasePlan, una delle principali società mondiali dei servizi di noleggio e leasing.

Grazie a questa collaborazione LeasePlan diventerà il partner di VinFast per fornire alla clientela privata e professionale soluzioni come il leasing operativo, la gestione della flotta e il remarketing. E' anche previsto che LeasePlan offra anche soluzioni di leasing online come parte di una gamma di opzioni di finanziamento flessibili disponibili per i clienti di VinFast nei mercati di lancio.

La collaborazione aiuterà VinFast a raggiungere rapidamente i clienti, promuovere l'elettrificazione in Europa e gettare le basi per portare sul mercato prodotti di alta qualità e servizi intelligenti avanzati.

"L'annuncio relativo alla collaborazione con LeasePlan - ha commentato Nguyen Thanh Thuy, Ceo di VinFast Europa - è un'ulteriore prova dei rapidi progressi che VinFast sta facendo verso il suo lancio in Europa, nonché del suo impegno nell'offrire ai clienti soluzioni di finanziamento ottimali. La reputazione e la copertura del mercato sarà un fattore abilitante vitale per la nostra ricerca per penetrare in un mercato competitivo. VinFast lavora costantemente per soddisfare tutte le esigenze dei clienti e creare una vita migliore per tutti".

L'Europa è sempre stata un mercato chiave nella strategia di espansione globale di VinFast. Nel corso degli anni, VinFast ha stabilito partnership significative con fornitori affermati in questo mercato nei settori della finanza, della tecnologia e del design.

Lo dimostra la collaborazione con Pininfarina per i primi modelli elettrici VF 8 e VF 9, che sono già prenotatibili (la scadenza di questa promozione è fissata per il prossimo 5 aprile) accedendo al programma VinFirst - Pioneer's Gratitude to Pioneers, che offre molti vantaggi, tra cui un e-voucher del valore di 2.500 euro per l'acquisto di un VF 8 e di 4.200 euro per un VF 9. Sono compresi anche un pacchetto ADAS & Smart Services gratuito, un sistema di ricarica portatile e un albero piantato a nome del cliente per migliorare ulteriormente l'impronta di CO2.